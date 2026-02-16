L’Antoniana stoppa la capolista Cesano raggiunta dal Lurate, colpo anche di Appiano

Si infiamma la zona alta del girone C del campionato di Divisione Regionale 2 soprattutto dopo i risultati del venerdì sera relativi al 4° turno di ritorno.

La gara

Colpaccio lo ha messo a segno l’Antoniana Como che ha stoppato in volata la capolista Cesano Seveso ora raggiunta invetta dalla Kaire Sport Lurate corsara a Pescate e dal Lesmo che ha sbancato Inverigo. Sale a quota 20 a sole due lunghezze dal terzetto di testa anche Appiano Gentile che ha vinto il derby a Figino.

Il cartellone del 4° turno di ritorno nel girone C

Venerdì 13/2 Antoniana Como-Cesano Seveso 65-63, Inverigo-Lesmo 53-69, Figino-Appiano Gentile 53-62, Pescate-Kaire Sport Lurate 53-74, Gerardiana Monza-Mia Lentate66-68; domenica 15 Masters Carate-Sanfru.

La classifica aggiornata del girone C

Cesano Seveso, Kaire Lurate Caccivio, Lesmo 22; Appiano Gentile, Pescate 20; Masters Carate 18; Mia Lentate, Antoniana 16; Sanfru, Inverigo 12; Nova, Gerardiana Monza 8; Figino 6.