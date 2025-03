Lario Tennis Tour 2025: nove tappe da aprile ad agosto

A Como sta per approdare un evento che attirerà appassionati da aprile ad agosto: è tempo di tennis in città.

Lario Tennis Tour 20225

E' iniziato il conto alla rovescia per il via del Lario Tennis Tour 2025 il grande circuito di tennis giovanile che per cinque mesi e in nove tappe vedrà da aprile ad agosto scendere in campo tanti campioncini in erba delle categorie Under12 e Under14 (maschili e femminili). Il primo appuntamento è fissato per la tappa inaugurale presso il Junior Tennis Training di Malnate dal 5 al 14 Aprile. Già aperte le iscrizioni. Dopo 5 mesi di partite il gran finale si svolgerà a Villa Olmo presso il Tennis Como con un Master durante il prestigioso ATP Challenger Città di Como di fine agosto.

Il calendario

1° tappa: 5 aprile presso il Junior Tennis Training di Malnate

2° tappa: 17 maggio presso il TC Sondrio

3° tappa: 24 maggio presso il TC Lecco

4° tappa: 31 maggio presso il Junior Tennis Training di Concagno

5° tappa: 7 giugno presso il TC Rovellasca

6° tappa: 14 giugno presso Erreci Progetto Tennis Mariano Comense

7° tappa: 28 giugno presso Ct Cantù

8° tappa: 12 luglio presso il Team Veneri San Fermo

9° tappa: 23 agosto Master finale presso il Tennis Como