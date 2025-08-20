Lario Tennis Tour è arrivato sui campi di Villa Olmo per il Master Finale che si chiuderà il 21 agosto

Tennis

Sulla terra rossa del club cittadino 4 giorni di gare che concluderanno il circuito giovanile U12 e U14

Dopo oltre quattro mesi di partite e ben nove tappe, l’edizione 2025 di Lario Tennis Tour è arrivata al gran finale. Da ieri infatti il grande circuito giovanile che ha girato da inizio aprile il nostro territorio, è sbarcato sui campi del Tennis Como dove si sta svolgendo il Master Finale che terminerà giovedì 21 agosto alla vigilia del prestigioso ATP Challenger di Como, quest'anno denominato "ComoLakeChallenger".

Lario Tennis Tour è arrivato sui campi di Villa Olmo per il Master Finale

Da aprile, come detto, il circuito ha visto sfidarsi sui campi di ben 9 circoli del territorio, oltre 500 talenti giovanili della categoria Under12 e Under14 maschili e femminili. Nove tappe che quest'anno hanno toccato non solo la provincia di Como visto che il Tour è partito dal Junior Tennis Training di Malnate, per poi passare dal TC Sondrio al TC Lecco quindi a Concagno, Rovellasca, Mariano Comense, Cantù, Canzo e San Fermo della Battaglia ultima tappa prima di questo Master finale in riva al lago. Da ieri infatti sulla storica terra rossa dei campi di Villa Olmo andranno in scena quattro giornate con le ultime sfide di ogni categoria che si concluderanno con la proclamazione dei vincitori giovedì 21 proprio alla vigilia dell'attesa presentazione ufficiale del "ComoLakeChallenger" 2025.

Il calendario di Lario Tennis Tour 2025

1° tappa 5-12 aprile a Malnate presso Junior Tennis Training

2° tappa 17-25 maggio a Sondrio presso TC Sondrio

3° tappa dal 24 maggio al 1 giugno a Lecco presso TC lecco

4° tappa dal 31 maggio al 7 giugno a Concagno presso Junior Tennis Training

5° tappa 7-15 giugno a Rovellasca presso TC Rovellasca

6° tappa 14-29 giugno a Mariano Comense presso Erreci Progetto Tennis

7° tappa dal 28 giugno al 13 luglio a Cantù presso CT Cantù

8° tappa 5-20 luglio a Canzo presso Tennis LIFE

9° tappa 12-27 luglio a San Fermo della Battaglia presso Team Veneri

Master Finale 18-21 agosto presso Tennis Como