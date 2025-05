Lariointelvi si vendica su Cermenate

Nel secondo match della settimana contro Lariointelvi Cermenate cade per 3-0 lontano dalle mura amiche. Esito opposto rispetto alla prima gara

La gara

Avvio di primo set equilibrato fino al 7-7, quando sono le padrone di casa a portarsi avanti (11-8, 14-11). Le virtussine rientrano sul 14-14, ma è nuovamente Lariointelvi a prendere la testa (16-14, 22-18) andando a chiudere 25-19 il parziale.

Avvio forte di secondo set per Lariointelvi (6-0, 12-6). Cermenate non riesce a rientrare (19-12, 23-12) e per la formazione di casa è semplice chiudere il parziale 25-13.

Nel terzo set si gioca in equilibrio fino al 10-9, quando sono nuovamente le padrone di casa ad allungare (13-9, 17-11, 22-13), andando a chiudere il parziale 25-18 e l'incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Aurora Montano mercoledì 7 maggio alle 21 a Cermenate

Il tabellino

25^ Giornata di Campionato

LARIOINTELVI 3

VIRTUS CERMENATE 0

(25-19, 25-13, 25-18)

VIRTUS CERMENATE : Portuesi, Cimatti G, Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia, Ferrario, Geminian, Cimatti S, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato