"Lariomeeting 2022", sport inclusivo sulla pista del Parisone

Una manifestazione dedicata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali e fisiche.

Organizza l'Atletica Triangolo lariano

Sport inclusivo protagonista con «Lariomeeting 2022». L’evento si svolgerà domani, sabato 24 settembre, sulla pista del Parisone, a Canzo. Sarà un'intera giornata dedicata sia ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale che fisiche. Sono l'Asd Noivoiloro e l’Atletica Triangolo lariano - con il patrocinio del Comune di Canzo, del Csi comitato di Como e con l’aiuto prezioso degli Alpini canzesi e della Pro Asso - a organizzare questa seconda edizione dei giochi speciali di atletica leggera.

Obiettivo: abbattere le barriere

L'obiettivo della manifestazione è quello di abbattere le barriere di pregiudizio in un contesto ancora difficile e delicato: "E' nostra intenzione favorire quella trasformazione culturale necessaria, affinché a tutti venga data la giusta opportunità di mettersi in gioco per crescere e migliorarsi, con fiducia, nello sport così come nella vita", afferma il presidente dell'Atletica Triangolo lariano, Gianni Cifaldi.