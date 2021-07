Intesa trovata e accordo fatto tra la Virtus Cermenate, importante realtà sportiva del Comasco, e i Las Palmas Cermenate, una delle società più conosciute del calcio a 5 nella Provincia lariana.

Las Palmas: la rosa per il campionato prende forma

Sbrigate le formalità burocratiche le società si sono messe subito al lavoro per preparare la nuova stagione. La guida del futsal è stata affidata a Luca Checola, che vestirà anche la maglia da giocatore, mentre lo staff tecnico, al momento, sarà composto da Felice e Giovanni Checola (papà e fratello del mister) e Marco Ghezzi, nel ruolo di preparatore atletico. A loro si affiancheranno un fisioterapista, un preparatore dei portieri, un altro dirigente e un possibile vice di Luca Checola. Anche la rosa è pressoché definitiva, mancano solamente un paio di elementi che dovrebbero essere presentati nelle prossime ore.

In porta, in attesa di un secondo nome, Bruno Camisola, in difesa Pietro Bottone, promosso a vice-capitano, Davide Fazio, capitano, e Michael Vella, i laterali saranno Mirko Itria e altri due giocatori che verranno svelati nei prossimi giorni e davanti Luca Checola e Davide Scopelliti. Voglioso di iniziare mister Checola. "Ringrazio di cuore la società Virtus Cermenate per la grande opportunità che mi sta dando, in particolare Alessandro Sorze e Mattia Iovine, che con grande passione sono certo faranno diventare ancora più grande la Virtus. Credo tantissimo nel progetto e con umiltà e convinzione potremo raggiungere risultati importanti e dare un’opportunità alla comunità cermenatese".