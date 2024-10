L'assese Laura Spreafico convocata con l'Italia per le sfide a Czechia e Grecia

C'è anche la cestista di Asso Laura Spreafico tra le convocate azzurre da coach Andrea Capobianco per il raduno della nazionale italiana di basket femminile in programma dal 3 novembre in vista delle terzo impegno di qualificazione che la vedrà sfidare giovedì 7 novembre a Genova la Repubblica Ceca (ore 18.15), verso il Women’s EuroBasket 2025. L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna: gli altri gruppi si disputeranno in Repubblica Ceca (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Dopo la sfida alla Cechia le azzurre con capitan Laura Spreafico voleranno ad Atene per affrontare la Grecia domenica 10 novembre alle ore 13.45 italiane.

Le Azzurre convocate

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia

4 Sara Scalia 2001 1.73 Guardia Campobasso

6 Francesca Pasa 2000 1.73 Playmaker Lyon (Fra)

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 Playmaker Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Galatasaray (Tur)

11 Francesca Pan 1997 1.85 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala Campobasso

17 Arianna Arado 2004 1.86 Ala Derthona

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 Ala Sesto S.Giovanni

24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Famila Schio

54 Sara Toffolo 2000 1.85 Ala Dinamo Sassari

Il programma azzurro

3 novembre

Ore 13.00 Raduno a Genova e arrivo convocati/e c/o Hotel NH Collection Genova Marina

Ore 18.00-20.00 Allenamento

4 novembre

Ore 10.00 Pesi

Ore 17.00-20.00 Allenamento

5 novembre

Ore 9.30 Pesi

Ore 17.30-20.00 Allenamento

6 novembre

Ore 17.00-19.00 Allenamento

7 novembre

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.15 Italia-Czechia

8 novembre

Ore 10.00 Trasferimento c/o Centro Sportivo Novarello

Ore 18.00-20.00 Allenamento

9 novembre

Ore 7.00 Trasferimento Aeroporto Milano Malpensa

Ore 11.05 Volo Malpensa-Atene e trasferimento presso Lucy Hotel (Chalkida)

Ore 19.00-20.30 Allenamento

10 novembre

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 13.45 Grecia-Italia (ora italiana)

11 novembre

Ore 9.30 Trasferimento c/o Aeroporto Eleftherios Venizelos

Ore 13.10 Volo AZ 670 Atene-Venezia

Ore 14.30 Fine Raduno