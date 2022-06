L'associazione Real Eyes Sport organizza un open day dedicato al sitting volley

E’ un vero e proprio “open day” dedicato al sitting volley quello che l’Associazione Real Eyes Sport organizza sabato 18 giugno alle 16, nella palestra del Centro di Riabilitazione de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, in Via Don Luigi Monza 20.

Il proposito di Real Eyes Sport prende forma grazie all'ospitalità della storica realtà riabilitativa con sedi in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Campania e Puglia. Opportunità, conoscenza, comunicazione, organizzazione e attività rappresentano il credo di Real Eyes Sport fondata dal campione paralimpico Daniele Cassioli per promuovere e proporre lo sport a bambini ciechi e ipovedenti ma la bontà delle proposte e delle collaborazioni sta allargando l’orizzonte generando nuovi obiettivi e nuove strade da percorrere.

“Trovando negli operatori sanitari della Nostra Famiglia interlocutori qualificati e aperti penso sia utile aprire una porta tanto importante in tema di disabilità e riabilitazione attraverso lo sport - il pensiero di Daniele Cassioli - abbiamo sentito e fatta nostra questa necessità che intendiamo proporre ai bambini con disabilità motoria sotto forma dell’approccio alla pallavolo da seduti. Leggendo quanto succederà potremo proseguire al meglio, allenando la pratica di chi, con o senza disabilità, vorrà partecipare per crescere in mobilità e autonomia ma anche solo per conoscere ed eventualmente capire come poter essere utile a sua volta in campo o fuori".