L’atleta Stillitano al Quirinale

"È stata un’emozione unica", ha commentato

Un giorno da incorniciare: Santino Stillitano, atleta di parahockey di Bregnano ha partecipato, insieme ad alcuni compagni di squadra, alla cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti italiani per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, tenuta al Quirinale il 22 dicembre.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche una nutrita rappresentanza di atlete e atleti, tecnici e staff, guidati dal Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Presenti anche il segretario generale del Coni e capo missione a Milano Cortina Carlo Mornati e il presidente regionale di Coni Lombardia Marco Riva.

Le emozioni di Stillitano

Racconta l’atleta:

«Sono stato contentissimo di essere stato selezionato tra gli atleti che hanno avuto l’occasione di rappresentare la propria squadra a Roma. È stata un’emozione unica arrivare al Quirinale, un luogo a cui non è dato a tutti accedere. Per ogni sportivo è un sogno poter ritirare la bandiera, cantando l’inno insieme al Presidente della Repubblica, gli onorevoli e i rappresentanti del settore».

La stretta di mano a Mattarella

In questa occasione, l’atleta bregnanese ha potuto anche stringere la mano a Mattarella e ha scambiato un saluto con la portabandiera nazionale Federica Brignone.

Non è la prima volta al Quirinale per il bregnanese, che già in passato ha avuto l’occasione di varcare le soglie dellla residenza del Presidente della Repubblica. Commenta ridendo:

«Spero di poterlo fare ancora in futuro, anche se l’età avanza».

A settembre, insieme alla Nazionale di parahockey, Stillitano aveva primeggiato in Kazakistan vincendo la medaglia d’oro ai Campionati del mondo e qualche settimana dopo è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Elena Daddi che si è congratulata per i risultati.