Laura Spreafico con l'Italia 3x3 per altre due tappe delle Women’s Series 

Continua la lunga estate azzurra della cestista lariana Laura Spreafico che è stata convocata con l'Italia 3x3 per partecipare alle prossime due tappe delle Women’s Series in Francia a Bordeaux dall'8 all'11 luglio e in Kosovo a Pristina dal 17 al 20 luglio.

La conferma

Lo staff tecnico diretto da coach Capobianco ha infatti decsio di confermare il quartetto azzurro che ha ben figurato nell'ultimo torneo giocato a Orleans con Spreafico affiancata da Trimboli, Consolini e Miccoli.

Nella tappa in Francia oltre alle azzurre scenderanno in campo anche Francia, Olanda, Germania, Azerbaijan, Polonia, Spagna, Mongolia, Rep. Ceca, Gyor (Ungheria), Israele, Austria, Irlanda e Portorico mentre in Kosovo oltre all'Italia ci saranno anche le Nazionali di Polonia, Spagna, Portogallo, Gyor (Ungheria), Israele, Romania e Kosovo.

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3

La squadra azzurra

CHIARA CONSOLINI 1988

MARIA MICCOLI 1995

LAURA SPREAFICO 1991

STEFANIA TRIMBOLI 1996

Il programma azzurro

Lunedì 8 luglio

Partenza per Bordeaux

Martedì 9 luglio

Torneo FIBA Women’s Series Girone di Qualificazione

Mercoledì 10 luglio Quarti di Finale, Semifinali e Finale

Le successive informazioni sull’orario delle partite della Nazionale Italiana e eventuali successive variazioni verranno pubblicate sul sito della Fiba (www.play.fiba3x3.com)