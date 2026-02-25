Laura Spreafico convocata con l’Italbasket per il pre Mondiale in Porto Rico

Dopo gli Europei, la lariana spreafico è tra le azzurre convocate per il pre Mondiale in Porto Rico.

Spreafico c’è

Tra le 14 Azzurre convocate dallo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco per il raduno della nazionale italiana di basket femminile in vista del Premondiale c’è anche la cestista di Asso Laura Spreafico. Solo 12, però, voleranno a San Juan di Porto Rico per giocare il torneo in programma dall’11 al 17 marzo, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (in programma a Berlino, 4-13 settembre). Il raduno è previsto per il pomeriggio del 4 marzo a Roma, il 5 ci sarà la presentazione alla stampa e il 6 la partenza per Porto Rico, via Madrid. Le atlete impegnate il 4 marzo in campionato si aggregheranno il 5 mattina. La capitana azzurra Laura Spreafico invece viaggerà il 7 marzo alla volta di Porto Rico per aggregarsi all’Italia, essendo impegnata la sera prima con la sua squadra di Club, Avenida Salamanca.

La azzurre convocate

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker Umana Venezia

7 Carlotta Zanardi 2005 1.77 Playmaker Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

20 Cristina Osazuwa 2005 1.90 Centro Geas Sesto S.Giovanni

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico (k) 1991 1.82 Guardia Avenida Salamanca

77 Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Geas Sesto S.Giovanni

Il calendario delle Azzurre al Premondiale

11 marzo Italia-Porto Rico (ore 20.00, ore 1.00 del 12 marzo in Italia)

12 marzo Nuova Zelanda Italia (ore 17.00, le 22.00 in Italia)

14 marzo Stati Uniti-Italia (ore 17.00, le 22.00 in Italia)

15 marzo Italia-Spagna (ore 17.00, le 22.00 in Italia)

17 marzo Senegal-Italia (ore 14.00, le 19.00 in Italia)