Laura Spreafico e l’Italbasket ricevute dal presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le ragazze di bronzo dell’Italbasket.

Di fronte al presidente Mattarella

Quella di ieri, lunedì 15 settembre, è stata una giornata davvero speciale e da ricordare per la cestista di Asso, ex Pool Comense, Laura Spreafico che con la Nazionale Italiana Femminile, bronzo al Women’s EuroBasket 2025, e la Nazionale Under 20 Maschile che ha vinto l’oro agli ultimi Europei di categoria, sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A guidare la delegazione azzurra c’erano il presidente della FIP Giovanni Petrucci, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Spreafico ha avuto anche l’onore, in qualità di capitana dell’Italbasket femminile, di rivolgere il messaggio delle azzurre direttamente al presidente della Repubblica.

Il messaggio di Laura Spreafico

“Signor Presidente della Repubblica,

a nome della Nazionale Femminile desidero ringraziarLa per l’onore di essere qui oggi. La medaglia che portiamo al collo è il simbolo dell’amore che nutriamo per la maglia azzurra, per il Paese che rappresentiamo e per le persone che ci hanno sostenuto.

Una medaglia mancava al basket Femminile dal 1995 e il nostro percorso negli ultimi anni è stato spesso accompagnato da delusioni. Proprio queste sconfitte ci hanno forgiato e reso più forti, permettendoci di apprezzare ancor di più il sapore della vittoria.

Indossare questa maglia vale molto di più che giocare una partita di basket: significa interpretare i sogni di un Paese, dare voce a chi vede nello sport uno strumento di crescita e uguaglianza. Ci piace pensare che il nostro esempio possa incoraggiare tante bambine a inseguire i propri sogni con coraggio e dedizione, contro ogni pregiudizio.

Signor Presidente, Le promettiamo di custodire e tramandare questi valori alle generazioni future. Questa medaglia appartiene a tutti: a chi ci ha accompagnato, a chi ha tifato da casa e a chi crede che lo sport sia un patrimonio prezioso della nostra vita.

Questa medaglia è il nostro orgoglio, è dell’Italia intera.

Non smetteremo mai di portarla in alto”.

Il presidente Mattarella ha chiuso l’incontro con la delegazione azzurra sottolineando il risultato colto proprio dalle azzurre: “Mi sento di dire che il Bronzo delle azzurre non solo somiglia all’oro ma è equiparabile all’oro”. Il presidente, prima della tradizionali foto ricordo con tutta la delegazione azzurra, si è poi intrattenuto con Spreafico e compagne ricevendo anche un dono speciale.