Laura Spreafico e l'Italia 3X3 stoppate in semifinale alle Women’s Series Finals in Cina

Si è fermata a un passo dalla finalissima la corsa della cestista lariana Laura Spreafico con l'Italia 3X3 Open Femminile alle Women’s Series Finals che si sono concluse a Hangzhou in Cina. Le azzurre dopo aver chiuso il loro girone eliminatorio al primo posto, ieri si sono dovute in semifinale battute per 15-11 dalla Francia che così è volta in finalissima.

Il tabellino di Francia - Italia 15-11

Francia: Ngo Djock 7, Manè 3, Limouzin 4, Paget 1

Italia: Consolini, Trimboli 5, Miccoli 5, Spreafico 1.

Nel corso della prima giornata giocata sabato 7 settembre, Spreafico e compagne avevano esordito perdendo con la Spagna ma poi superando la Cina Under 24 e quindi nel terzo match anche il Canada a coronamento di una bella rimonta che gli ha consegnato il primato del girone e il passaggio diretto alla semifinale. Oggi il rientro in Italia.

I tabellini delle gare eliminatorie

Spagna-Italia 21-14 (Spreafico 1)

Cina U24-Italia 12-21 (Spreafico 13)

Canada-Italia 15-18 (Spreafico 2)

La squadra azzurra

Chiara Consolini 1988

Maria Miccoli 1995

Laura Spreafico 1991

Stefania Trimboli 1996