Laura Spreafico e l'Italia ko nei primi due test amichevoli in Belgio

Doppia sconfitta in Belgio per la Nazionale italiana di Spreafico si prepara al Women’s EuroBasket 2025 che scatterà dal 18 giugno.

Doppia resa per l’Italia di Spreafico

L'Italia capitanata dalla cestista di Asso Laura Spreafico si è arresa nel week-end per due volte alle padroni di casa del Belgio che si sono imposte nel primo match per 83-70 e poi si sono ripetute anche ieri nella seconda amichevole di misura per 64-61.

Il tabellino del secondo test

Belgio-Italia 64-61 (16-13; 18-12; 12-17; 18-19)

Belgio: Verburgt 3 (1/3 da tre), Ramette* 2 (1/2, 0/1), Delaere* 4 (1/4, 0/6), Meesseman* 23 (7/12, 2/4), Denys ne, Vilcinskas ne, Mununga* 5 (2/5, 0/1), Massey 4 (0/2, 1/3), Vervaet 4 (1/4, 0/3), Lisowa-Mbaka* 19 (6/10, 1/1), Courthiau, Joris ne. All: Thibault.

Italia: M. Villa* (0/1), Pasa* 5 (1/4, 0/1), Verona 11 (3/5, 1/5), Gilli, Trucco 8 (1/3, 2/2), Cubaj* 4 (2/6), Madera* 4 (0/2), Fassina 2 (1/3, 0/2), Andrè 14 (6/7), Spreafico* 5 (1/2, 1/3), Kacerik (0/1, 0/4), Trimboli 8 (2/3, 0/4). All. Capobianco.

Il tabellino del primo test

Belgio-Italia 83-70 (24-19; 15-23; 25-13; 19-15)

Belgio: Verburgt, Ramette* (0/1 da tre), Delaere* 11 (4/5), Meesseman* 19 (5/11, 1/3), Denys 2 (1/1), Vilcinskas (0/1), Mununga* 17 (4/7, 2/2), Massey 10 (1/1), Vervaet 7 (1/3, 1/3), Lisowa-Mbaka* 17 (6/8, 1/1), Courthiau, Joris ne. All: Thibault.

Italia: M. Villa* 13 (4/8, 1/3), Pasa* 6 (3/4), Verona 8 (2/4, 1/2), Pan 6 (2/4, 0/3), Trucco, Cubaj* 7 (2/4, 1/1), Madera* 3 (0/2, 1/2), Fassina 2 (1/1, 0/2), Andrè (0/2), Spreafico* 10 (0/3, 3/4), Kacerik 7 (2/3 da tre), Trimboli 8 (0/1, 2/4). All. Capobianco.

L'Italia e Spreafico torneranno in campo il 31 maggio per affrontare un'altra amichevole con la Grecia ad Inca, località e il giorno successivo altra gara contro le padrone di casa della Spagna. Ultimi due amichevoli il 10 e l’11 giugno a Brno contro la Cechia. Dal 12 la Nazionale Femminile si sposterà a Bologna, dove resterà fino all’esordio del Women’s EuroBasket previsto il 18 giugno alle ore 21.00 contro la Serbia. Il 13 giugno a Castenaso ultimo test pre-Europeo per le Azzurre contro il Montenegro (a porte chiuse).

Il calendario

Questo il calendario completo delle partite dell'Europeo in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania