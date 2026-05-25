Laura Spreafico saluta Salamanca e annuncia l’addio al parquet dopo i Mondiali

La celebre cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico ha annunciato l’addio al basket.

L’annuncio

La capitana della nazionale italiana, classe 1991, ha preso questa decisione al termine della stagione giocata da protagonista in Spagna con la canotta dell’Avenida Salamanca ma appenderà le scarpette al chiodo solo dopo aver giocato i Mondiali con l’Italia a Berlino il prossimo settembre. Laura cresciuta nel minibasket de Le Bocce Erba e poi con la Pool Comense chiude la sua carriera con i Club dopo aver vinto 2 Scudetti, 2 Supercoppe, 2 edizioni della Coppa Italia: in azzurro al momento conta 62 presenze e 301 punti segnati avvalorati dalla conquista da capitana della Medaglia di Bronzo vinta la scorsa estate al Women’s EuroBasket 2025.

Questa la lettera di addio di Spreafico a Salamanca

Cara Salamanca,

Sei stata pura magia

Mi sarebbe piaciuto conoscerti prima, ma sono molto felice di aver giocato l’ultima stagione della mia carriera con te e per te. Ho dato tutto, e mi hai regalato ancora di più: persone e momenti che porterò via per il resto della mia vita, una città meravigliosa dove mi sono sentita a casa lontano da casa, uno staff e giocatrici incredibili che mi hanno restituito passione e voglia di godermi la pista, e le emozioni che solo la tua gente sa regalare. Più di una volta, dopo una tripla, la Marea Blu mi ha fatto venire la pelle d’oca.

Molti dicono che i trofei sono la cosa più importante, e forse è vero, in parte. Ma per me queste cose, questi ricordi, sono le vere vittorie nello sport e nella vita.

È stato un onore far parte di tutto questo.

Il mio cuore sarà sempre Blu

Il saluto a Sprea del presidente Fip Gianni Petrucci

“Cara Laura, complimenti per la tua bellissima carriera e i miei migliori auguri per il prosieguo della tua vita. Sarà emozionante vederti salutare la pallacanestro in Maglia Azzurra, che tu hai sempre onorato e indossato con orgoglio”