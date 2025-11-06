Laura Spreafico torna a vestire la maglia azzurra dopo il bronzo europeo

Con ancora negli occhi lo splendido bronzo conquistato agli ultimi Europei estivi, la Nazionale italiana di basket femminile si prepara a tornare in campo e così anche massese Spreafico.

Spreafico ancora con le tinte azzurre

Domenica 9 novembre l’Italbasket donne si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, dove la squadra diretta da coach Andrea Capobianco lavorerà fino a mercoledì 12 prima di partire per la Spagna dove giocherà un importante torneo internazionale in preparazione del pre-Mondiale di San Juan che si svolgerà a marzo, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Al torneo spagnolo le azzurre debutteranno il 14 novembre alle ore 18.45 contro la nazionale iberica, quindi il 15 sfideranno alle 19.30 la Francia. Tra le 18 convocate al raduno azzurro figura anche la capitana di Asso Laura Spreafico, da quest’anno tornata a giocare nel campionato spagnolo a Salamanca.

Ricordiamo che nel torneo premondiale che si svolgerà dall’11 al 17 marzo, l’Italia è stata inserita nel girone con Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni.

Il calendario delle Azzurre al pre mondiale

11 marzo: Italia-Porto Rico

12 marzo: Nuova Zelanda-Italia

14 marzo: Stati Uniti-Italia

15 marzo: Italia-Spagna

17 marzo: Senegal-Italia

Le azzurre convocate per il raduno di Roma

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio

3 Gina Conti 1997 1.80 P Geas Sesto S.Giovanni

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Umana Venezia

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni

18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca

24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio

77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso