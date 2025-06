Laura Spreafico trascina l'Italbasket al successo contro il Montenegro nell'ultimo test pre Europei

La nazionale italiana di basket femminile ieri sera ha vinto anche l’ultimo test in preparazione del FIBA Women’s EuroBasket 2025, battendo a Castenaso il Montenegro col punteggio di 79-41.

Protagonista

A guidare le azzurre in campo la capitana di Asso Laura Spreafico autrice di 11 punti. Si chiude così con quattro vittorie (Grecia, due volte la Cechia e il Montenegro) e tre sconfitte (Spagna, due volte il Belgio) il percorso di avvicinamento dell'Iralbasket al Campionato Europeo, che prenderà il via il 18 giugno al Paladozza di Bologna dove Sprea e compagne esordiranno contro la Serbia (ore 21.00, diretta su Rai, DAZN e SkySport). Questo l'invito di Laura Spreafico ai tifosi azzurri: "Siamo cariche e non vediamo l'ora di iniziare gli Europei, ecco perché vi aspettiamo numerosi a Bologna a sostenerci".

Lunedì 16 giugno alle ore 10.00 la Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 50) ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Women’s EuroBasket 2025: parteciperà anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, insieme a tutta la Nazionale Femminile.

Il tabellino di Italia-Montenegro 79-41

Parziali: 19-11; 16-8; 26-12; 18-10)

Italia: Keys* 10 (3/4, 1/2), Pasa 12 (5/7, 0/1), Verona* 5 (0/1, 0/1), Zandalasini* 10 (1/1, 2/2), Pan (0/2 da tre), Trucco 4 (2/3), Cubaj* 4 (2/3), Madera 5 (1/2, 1/3), Santucci* 5 (2/2, 0/2), Fassina 8 (4/4, 0/1), Spreafico* 11 (1/1, 3/7), Kacerik 1 (0/1 da tre), Trimboli 4 (1/2, 0/2). All. Capobianco.

Montenegro: Kovacevic 8 (1/3, 1/4), Zivaljevic* 3 (1/1, 0/2), Pasic* 2 (1/2, 0/1), Radonjic 5 (1/4), Radevic ne, Baosic (0/3), Ilic (0/2 da tre), Bigovic* Ma. 4 (2/5), Vucetic 7 (2/3, 1/4), Glomazic (0/1, 0/1), Lekovic* 9 (3/4, 0/1), Bigovic Mi. ne, Jovanovic* 3 (1/1, 0/3). All: Skerovic.

Il calendario completo delle gare degli Europei al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania