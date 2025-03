L’Aurora scrive la storia: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: Veniano, un poker che sa di salvezza

Girone A - Primo match point salvezza amaro per la For Soccer, che in Pineta cade 0-1 con l’Union Villa Cassano. Ragazzi di mister Trunetti noni a 35 punti.

Girone B - Il derby tra Cassina e Itala termina 0-0: gialloblù sempre sesti a -1 dai playoff, nerostellati dodicesimi e virtualmente salvi. Grande colpo della Cdg Veniano, che batte 1-4 a domicilio il Limbiate nello scontro diretto: a tre gare dalla fine è undicesimo a 32 punti.

Seconda categoria: l’Aurora Montano raggiunge i playoff per la prima volta nella sua storia

Girone G - Domenica storica per l’Aurora Montano: i ragazzi di mister Fumarola vincono 1-3 lo scontro diretto a Rebbio contro il Cda Cavallasca e si assicurano la partecipazione ai playoff. Secondi a +8 sul Serenza, ora i gialloverdi sono attesi dal recupero di mercoledì 2 aprile contro il Lezzeno: vincendo volerebbero a +11 e avrebbero grandi chance di andare direttamente al terzo turno playoff. Sanfermini che scivolano in quarta posizione a 43 punti. Battuta di misura l’Uggiatese dal Serenza (0-1): è nona a 36 punti. 0-0 tra Guanzatese e Cucciago, colpaccio Concagnese in casa del Sagnino (0-3). Colverde battuto invece 1-3 dall’Albate Hf. Guanzatese e Concagnese terzultime a 27 punti, Colverde penultimo a 24.

Terza categoria: bene il Real San Fermo, male il Villaguardia

Como - Girone A - Torna a vincere il Real San Fermo (2-0 sul Carugo): neroverdi all’ottavo posto a quota 42 punti.

Varese - Girone A - Pesante sconfitta per il Villaguardia, battuto 8-1 dal Calcio San Giorgio: resta ultimo a 9 punti.