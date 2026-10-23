LBA, Cantù in trasferta a Reggio Emilia, Vitucci: “Mi aspetto una prova di grande determinazione”

Come consuetudine, in vista del prossimo impegno dell’Acqua S.Bernardo Cantù, previsto per il pomeriggio di domenica 25 ottobre alle ore 18.30 contro Reggio Emilia, coach Frank Vitucci ha presentato la gara del PalaBigi, valevole per la quinta giornata di LBA Serie A SislaClub 2026/2027

L’allenatore dei brianzoli ha sottolineato come pretenda dai suoi “una prova di grande determinazione”:

“Mi aspetto e pretendiamo, da tutti noi, una prova di grande determinazione e di forte volontà agonistica per cercare di cogliere la prima vittoria. Affrontiamo una squadra che gioca in maniera molto ordinata e con giocatori di provata esperienza: dovremo farci trovare pronti ed esprimerci al meglio. Vogliamo far sì che la mancanza di risultati sia per noi motivo di ancor maggiore determinazione e di ulteriore doverosa spinta per dare quelle soddisfazioni che questo club e i suoi sostenitori indiscutibilmente meritano”.