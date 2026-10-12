Le allieve Marila prime nel Campionato di Squadra Gold

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Prima gara ufficiale anche per le allieve di casa Marila, che seguono la scia delle ginnaste più grandi, dopo il bronzo della scorsa settimana alla prima prova di serie C.

Ad Arcore le allieve hanno aperto le danze nel Campionato di Squadra Allieve Gold portando in pedana ben due rappresentative.

La Squadra Gold 1 chiude al decimo posto

Ad aprire la giornata sono state le più grandi della Squadra Gold 1: Giulia Santangelo, Ginevra Colli e Anna Castoldi, in un contesto di altissimo livello tecnico. Buone le prestazioni al collettivo ed individuale, purtroppo qualche imprecisione di troppo soprattutto nell’esercizio in successione, non ha permesso loro di scalare la classifica, chiudendo la gara al decimo posto, ma i margini di miglioramento sono sicuramente molto ampi.

Oro per la Squadra Gold 3

A far brillare la giornata ci hanno poi pensato le compagne più piccole della Squadra Gold 3. Alice Rigamonti, Elisa Santin ed Emily Mercuri sono scese in pedana con tre esercizi frizzanti e determinati, riuscendo a conquistare una bellissima medaglia d’oro e a salire sul gradino più alto del podio.

Un avvio di stagione decisamente promettente per le giovani atlete di casa Marila, avanti così!