Le Bocce Erba perde anche gara 2 e dice addio al sogno promozione in serie C

E' svanito ieri sera il sogno promozione in serie C de Le Bocce Erba.

La sconfitta

La squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli infatti ieri si è arresa anche in gara 2 di finale playoff in Divisione Regionale 1 alla SAS Pellico Verolanuova che, dopo aver vinto il match d'andata a domicilio, ha sbancato il PalaErba per 57-79 volando così in C.

Un risultato fin troppo severo per Erba che davanti a una cornice di pubblico incredibile e calorosa ha tenuto testa fino alla fine arrendendosi solo nei minuti conclusivi. Per la verità Verolanuova è sempre stata avanti ma ha dovuto limitare i tentativi di rimonta dei ragazzi di coach Bocciarelli che pur non al completo hanno offerto una prova generosa dando tutto e uscendo così dal campo tra gli applausi. Applausi meritati al termine di una cavalcata memorabile e una stagione vissuta sempre da protagonisti.

Il tabellino di gara 2 di finale

Le Bocce Erba - SAS Pellico Verolanuova 57 - 79

Parziali 14-26, 32-39, 43-53

Le Bocce Erba: Allevi Alessandro 18, Arnaboldi Edoardo 14, Cagnazzo Stefano 13, Brambilla Carlo 6, Sivaglieri Giorgio 4, Ratti Andrea 2, Stillo Francesco 0, Marcolongo Francesco, Caimi Francesco, Spreafico Marco, Citterio Andrea, Baruffini Francesco ne. All. Bocciarelli.

SAS Pellico Verolanuova : Cucchi Luca 28, Pedretti Andrea 19, Silva Veloso Rodrigo 8, Severgnini Stefano 6, Rossi Federico 5, Mombelli Matteo 5, Borozenets Nikita 5, Bertuzzi Corrado 3, Allieri Alessandro, Mombelli Davide, Allieri Davide, Di Giorgio Francesco. All. Cullurà.

Il programma della serie Finale in DR1

Gara 1 venerdì 23 maggio S.A.S. Pellico Verolanuova - Le Bocce Erba 77-68

Gara 2 mercoledì 28 ore 21 a Erba Le Bocce-S.A.S. Pellico Verolanuova 57-79