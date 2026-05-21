Le Bocce Erba sbanca Orzinuovi e conquista la promozione in C

“Abbiamo realizzato una grande impresa ma capiremo quello che abbiamo fatto solo nei prossimi giorni, grandi tutti”. Queste le prime parole di coach Corrado Bocciarelli al termine della vittoria ottenuta ieri sera dalla sua Le Bocce Erba sul campo di Orzinuovi che ha chiuso la serie finale dei playoff di Divisione Regionale1 che ha certificato l’incredibile promozione in serie C arrivata al termine di una cavalcata pazzesca.

Fino alla fine anche dell’incredibile gara2 di ieri sera vinta all’ultimo secondo di 1 punto… così è ancora più bello.

“Sono distrutto perché è stata davvero una partita pazzesca, in un caldo infernale, davanti a spalti gremiti contro una squadra che era spalle al muro e che ha fatto di tutto per vincere. Noi per la verità non siamo partiti bene e siamo andati anche sotto di 9 punti poi piano piano abbiamo recuperato nonostante i problemi di falli. Ad inizio del secondo quarto con la difesa a zona abbiamo sorpassato. Dopo l’intervallo abbiamo avuto un buon approccio e siamo arrivati anche a +10. Poi però abbiamo subito un calo fisiologico e siamo arrivati punto a punto fino al 38′ sul 66-66. L’ultimo minuto e mezzo è stato per cuori forti: Tessitori ha segnato per loro una tripla incredibile dopo che il pallone ha rimbalzato più volte sul ferro e lì ho pensato di aver perso invece abbiamo impattato subito con la bomba di Baruffini che ha eseguito alla perfezione il gioco che avevano preparato. Sul 69-69 Orzinuovi ha sbagliato i due liberi dopo un fallo discutibile mentre il nostro Cagnazzo ha fatto 1/2 a 14″ dalla fine. Sul +1 abbiamo rischiato ma loro hanno fallito due volte il tiro del possibile successo e così abbiamo vinto noi. Nei prossimi giorni capiremo quello che abbiamo realizzato perché questa è stata davvero un’impresa: volevamo migliorare la finale dello scorso anno e ci simo riusciti”.