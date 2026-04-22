Le Bocce Erba subito a segno nei quarti, Rovello Porro invece cade ad Orzinuovi

Una vittoria e una sconfitta per le squadre lariane nella gara d'esordio dei playoff

Nel weekend sono iniziati i playoff nel campionato di Divisione Regionale 1 con due nostre portacolori protagoniste. Nell’anticipo di venerdì sera partenza falsa per il Rovello Porro battuto in gara 1 su campo di Orzinuovi. Riscatto lariano invece ieri sear con il successo casalingo de Le Bocce Erba che in progressione ha regolato il Basket Sarezzo portandosi 1-0 nella serie. Mercoledì 22 si giocano già le due gare di ritorno: ore 21 Sarezzo-Erba e alle 21.30 Rovello Porro-Orzinuovi.

Tabellini gara 1 dei quarti di finale

River Basket Orzinuovi – Basket Rovello 78-59

Parziali 23-21, 41-38, 61-45

Basket Orzinuovi: Andrea Piscioli 17, Gennaro Tessitore 15, William Zanardi 12, Luca Apollonio 9, Andrea Assoni 9, Simone Brunelli 6, Luca Paderno 5, Jordan Mercado 3, Alberto Fattori 2, Alberto Brunelli n.e. All. Maioli.

Basket Rovello: Figini Leonardo 15, Caccia Luca 9, Jacopo Tomaselli 9, Bosa Andrea 7, Borsani Riccardo 6, Canton Marcello 6, Donegà Luca 3, Castiglioni Filippo 2, Francesco Marcolongo 2, Losa Riccardo. All. Monti.

Le Bocce Erba – Basket Sarezzo 63-48

Parziali 18-14, 31-27, 52-37

Casa della Gioventù Erba: Alex Clerici 20, Stefano Cagnazzo 10, Francesco Baruffini 8, Andrea Ratti 7, Francesco Caimi 5, Francesco Stillo 5, Fabio Caviezel 4, Giorgio Sivaglieri 4, Carlo Brambilla, Gianluca Corti, Federico Maspero, Marco Spreafico. All. Bocciarelli

Basket Sarezzo: Simone Ferroni 13, Matteo Orlandi 6, Samuele Rovetta 6, Federico Zanoletti 6, Davide Beccagutti 5, Benjamin Asamoah 4, Gabriele D’Eliseo 3, Marco Feroldi 2, Egidio Trebeschi 2, Michele Corti 1, Andrea Montini, Vincenzo Iannuzzi. All. Milanesi.

Playoff quarti di finale tabellone B

Gara 1: venerdì 17 Albrici Coccaglio – DI. PO. Vimercate 60-47, Agrate Brianza – Scuola Basket Treviglio 70-62, Basket Orzinuovi – Basket Rovello 78-59; domenica 19 Le Bocce Erba – Basket Sarezzo 63-48.

Gara 2: martedì 21 Vimercate-Coccaglio, Treviglio-Agrate, mercoledì 22 ore 21 Basket Sarezzo-Le Bocce Erba, ore 21.30 Rovello Porro-Orzinuovi.