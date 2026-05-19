Le Bocce Erba vince gara 1 contro Orzinuovi e accarezza il sogno promozione

Continua la favola de Le Bocce Erba che ora è a un passo dal sogno serie C.

La gara

Già perché la squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli ha inanellato un’altra perla nel suo incredibile cammino in questi playoff di Divisione Regionale 1 vincendo gara 1 della finalissima contro Orzinuovi. Una vittoria costruita grazie a un’ottima partenza che ha permesso a capitan Marco Spreafico e compagni di gestire la gara e andare a vincere con pieno merito portandosi 1-0 nella serie.

“Siamo contenti – dice coach Bocciarelli – perché i ragazzi sono stati davvero bravi raggiungendo anche il +24 di vantaggio per poi calare un pò ma ci sta. Ora pensiamo già a gara 2 di mercoledì e vediamo come andrà..”.

Già perché mercoledì si torna in campo per gara 2 ad Orzinuovi dove Le Bocce avrà il primo match point promozione, altrimenti sarà necessaria la bella in programma al PalaErba domenica 24.

Tabellino di gara1 finale Le Bocce Erba-Orzinuovi 69-55

Parziali 24-12, 41-26, 58-40 1 – 0

Erba: Alessandro Allevi 13, Stefano Cagnazzo 13, Alex Clerici 10, Francesco Baruffini 6, Carlo Brambilla 6, Francesco Caimi 6, Francesco Stillo 5, Gianluca Corti 5, Andrea Ratti 3, Giorgio Sivaglieri 2, Federico Maspero, Marco Spreafico. All. Bocciarelli.

River Basket Orzinuovi: Andrea Piscioli 13, Gennaro Tessitore 13, William Zanardi 12, Luca Apollonio 7, Simone Brunelli 5, Luca Paderno 3, Alberto Brunelli 2, Alberto Fattori, Jordan Mercado. All. Maioli.

Programma completo della finale girone B

Gara 1 domenica 17 maggio Le Bocce Erba-Orzinuovi 69-55, gara 2 mercoledì 20 ore 21.30 Orzinuovi-Erba; eventuale gara 3 domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Orzinuovi.