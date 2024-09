Le cestiste lariane Frustaci e Nasraoui con l'Italia ai Mondiali 3X3 Under23 in Mongolia

Buone notizie per il basket femminile lariano che sarà rappresentato da ben due cestiste ai campionati Mondiali 3×3 Under 23 che si svolgeranno dall’11 al 15 settembre a Ulanbaatar in Mongolia.

La convocazione

Nel quartetto della nazionale Italiana che parteciperà al torneo iridatao infatti sono state convocate anche le due atlete brianzole classe 2002 Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui. Nella prima fase le azzurre sfideranno nel girone Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti. La nazionale partirà da Roma il 9 settembre per debuttare il 12 contro Spagna e USA.

Tutte le partite del Campionato Mondiale saranno trasmesse sul canale YouTube FIBA 3×3.

Questa la squadra azzurra femminile U23

Caterina Gilli 2002 San Martino

Sofia Frustaci 2002 Alpo Basket

Meriem Nasraoui 2002 Broni 2022

Beatrice Stroscio 2002 Galli Basket

Il programma delle gare azzurre

12 settembre

Ore 16.30 Spagna-Italia Femminile

Ore 19.35 Stati Uniti-Italia Femminile

14 settembre

Ore 16.30 Italia-Nuova Zelanda Femminile

Ore 18.20 Italia-Giappone Femminile

15 settembre

Fase finale

16 settembre

Rientro in Italia e fine Raduno