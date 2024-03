Le congratulazioni del Ministro per la vittoria "mondiale"

Chiara Colombo e Stefano Meroni sul tetto del mondo: orgoglio erbese

Alessandra Locatelli ha espresso grande contentezza per il risultato di Rio

E' arrivata nella serata di ieri, venerdì 20 marzo, la notizia della vittoria dell'eupiliese Chiara Colombo e del luraghese Stefano Meroni nel Team tandem sprint ai Mondiali di paraciclismo di Rio de Janeiro. in coppia con Elena Bissolati e Francesco Ceci i due hanno conquistato il titolo di campioni del mondo. E il Ministro comasco per la Disabilità Alessandra Locatelli ha subito pubblicato un post in cui si congratulava con i campioni: "Bravissimi".

Anche Erba fa il tifo per Meroni, dipendente comunale