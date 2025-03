Le "fantastiche 4" campionesse provinciali del torneo di Basket 3x3

La Scuola Media "Madre Teresa" di Cucciago si è laureata campione provinciale del campionato studentesco di basket 3 contro 3 al femminile con le “fantastiche 4”.

“Fantastiche 4"

Questo l'esito della fase provinciale che ha visto protagonista il quartetto brianzolo formato da tutte giovani cestiste nate nel 2011 e tutte di Cucciago che giovedì scorso hanno sbaragliato il campo accompagnate per 'occasione dal loro professore Simone Filippetto al torneo che si è svolto giovedì 6 marzo ad Albavilla. Le "fantastiche 4" neocampioni provinciali 2025 sono Anita Colussi, Giada El Gazar e Sara Dell'Aquila tutte cestiste tesserate per la Pol.Cucciago’80, dove giocano nella squadra Under14, affiancate dalla coetanea Sara Borghi calciatrice del settore giovanile dell'AC Milan che per questa occasione si è «prestata» con successo al basket. "Alla fase di Albavilla - dice prof Filippetto - abbiamo vinto tutte e cinque le partite disputate, le ragazze sono state davvero brave e mi sento di ringraziare la società Pol.Cucciago'80 perché è suo il merito di averle preparate così bene, io personalmente le ho solo accompagnate al torneo". Queste quattro moschettiere di Cucciago oltre ad aver vinto meritatamente il titolo provinciale si sono anche qualificate per la fase regionale del campionato 3x3 che si disputerà il 16 aprile a Lecco come unica rappresentante al femminile delle scuole di Como,