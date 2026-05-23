Le parole di Vitucci da coach di Cantù

Si è svolta la presentazione ufficiale di coach Francesco “Frank” Vitucci, nuovo allenatore dell’Acqua S.Bernardo Cantù.
Le prime parole del neo coach canturino
«Ringrazio il Club per questa prestigiosa opportunità, che mi onora molto. Quando è arrivata questa proposta, ho detto facilmente di sì, perché questo è un Club che affonda le radici nella pallacanestro italiana che ha fatto la storia, ma ben agganciato al presente e con lo sguardo proiettato avanti; qui c’è un settore giovanile importante, un seguito e una passione che non sono secondari. Finalmente avrò il calore della sua curva dalla mia parte. Per me questo è un posto che ha un significato, il che mi stimola molto e mi carica della responsabilità di fare bene e di compiere dei passi assieme in avanti. Ringrazio i due tecnici che mi hanno preceduto, Brienza e De Raffaele, per aver riportato questa squadra in Serie A e aver consolidato la categoria, in un momento in cui questo campionato è molto competitivo. Sarà importante condividere gli obiettivi, sapere chi siamo e dove vogliamo arrivare, andando tutti in una sola direzione».
La posizione della società
«Sono felice della scelta di coach Vitucci – ha detto il presidente Roberto Allievi – Ora toccherà a lui, insieme a Simone Giofré, guidare la gestione del prossimo biennio sportivo. Gli auguro ovviamente tutto il bene. Sono sicuro che saprà costruire una squadra in linea con i nostri valori e lavorare bene. Noi gli metteremo attorno una struttura per supportarlo nel miglior modo possibile».
E il general manager Simone Giofrè ha aggiunto:
«Appena finita la mia conferenza stampa di presentazione ci siamo messi al lavoro con l’agente di Vitucci. Questa è stata una trattativa rapida, che ci ha portati velocemente alla conclusione di ieri. Abbiamo ingaggiato uno dei tecnici più esperti in Italia, con oltre 700 panchine in LBA, 3 promozioni e più titoli di miglior allenatore dell’anno. A Frank mi lega un rapporto consolidato negli anni e nelle diverse piazze in cui abbiamo lavorato insieme, sarà il nostro nono anno insieme».