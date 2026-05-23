Le parole di Vitucci da coach di Cantù

Si è svolta la presentazione ufficiale di coach Francesco “Frank” Vitucci, nuovo allenatore dell’Acqua S.Bernardo Cantù.

«Ringrazio il Club per questa prestigiosa opportunità, che mi onora molto. Quando è arrivata questa proposta, ho detto facilmente di sì, perché questo è un Club che affonda le radici nella pallacanestro italiana che ha fatto la storia, ma ben agganciato al presente e con lo sguardo proiettato avanti; qui c’è un settore giovanile importante, un seguito e una passione che non sono secondari. Finalmente avrò il calore della sua curva dalla mia parte. Per me questo è un posto che ha un significato, il che mi stimola molto e mi carica della responsabilità di fare bene e di compiere dei passi assieme in avanti. Ringrazio i due tecnici che mi hanno preceduto, Brienza e De Raffaele, per aver riportato questa squadra in Serie A e aver consolidato la categoria, in un momento in cui questo campionato è molto competitivo. Sarà importante condividere gli obiettivi, sapere chi siamo e dove vogliamo arrivare, andando tutti in una sola direzione».