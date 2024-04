Le squadre lariane sono pronte a tornare in campo nel campionato di DR1

Anche il campionato di basket Divisione Regionale 1 è pronto a tornare in campo dopo le feste pasquali per il 2° turno delle seconde fasi lombarde.

Si torna in campo

Pronte a tornare in campo anche le squadre lariane: apripista nel girone Silver Centro sarà venerdì 5 l'Appiano Gentile che ospiterà il Bresso mentre domenica 7 toccherà ai cugini del Villa Guardia chiamati a far visita al Masters Carate. Domenica in campo invece nel girone Gold Centro per Le Bocce Erba e Cucciago rispettivamente attese la prima dal big match al vertice a Binzago mentre la seconda sarà in casa contro Sedriano. A chiudere il cartellone del 2° turno sarà il Gigante Inverigo che in posticipo lunedì 8 giocherà in casa contro Cabiate.

Il programma del 2° turno girone Gold Centro

Sabato 6 aprile Morbegno-Bollate; domenica 7 ore 18.30 Binzago-Le Bocce, Cucciago-Sedriano, Seregno-Civatese.

Classifica del girone Gold Centro

Binzago, Le Bocce Erba 12; Sedriano, Bollate, Civatese 8; Morbegno,

Il programma del 2° turno girone Silver Centro

Venerdì 5 aprile Rovagnate-Paderno, Appiano Gentile-Bresso; domenica 7 ore 21 Masters Carate Brianza-GS Villa Guardia, Mojazza-Nibionno.

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano 12; Nibionno 10; GS Villa Guardia 8; Indipendente Appiano, Masters Carate Brianza, Paderno 6; Bresso, Rovagnate 4.

Il programma del 2° turno girone Bronze Centro

Venerdì 5 aprile: Lentate-Sondrio, Cmb Rho-Tirano, S. Antonino Centro-Mandello; lunedì 8 ore 21 Inverigo-Cabiate.

La classifica del girone Bronze Centro

Mandello12; Cabiate, Cmb Rho 10; Il Gigante Inverigo, Sondrio 6; Tirano, S. Antonino Centro, Nuovo Basket Groane Lentate 4.