Le strade di Pool Libertas Cantù e Redi Bakiri si dividono

Si dividono già, dopo pochi mesi, le strade del Pool Libertas Cantù e di Redi Bakiri.

Il classe 2000 albanese era arrivato quest'estate, come secondo acquisto del mercato canturino, dopo che lo scorso anno aveva militato nel campionato austriaco e nell'Emma Villa Aubay Siena in Serie A1.

Feeling mai sbocciato

Per lo schiacciatore però il feeling con il Pool Libertas non è mai decollato, fino ad arrivare a oggi, quando la società brianzola ha comunicato di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava la società con Bakiri.

"La società ringrazia Redi per l'impegno e la professionalità profusi nella sua esperienza a Cantù, e fanno al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".

La scheda

Redi Bakiri

Nato a: Elbasan (Albania)

Il: 22/07/2000

Altezza: 194cm

Ruolo: schiacciatore

Carriera: