Le virtussine dell’U18 vincono contro il San Giorgio Luraghese

Nella gara di semifinale di ritorno l’U18 femminile vince ed è pronta ad affrontare l’Italtex Cabiate.

U18 dritta in finale

Vittoria della Gusto Tondo Cermenate che, nella gara di ritorno delle semifinali di U18 femminile, batte 3-2 San Giorgio Luraghese, bissando la vittoria dell’andata e volando in finale contro Italtex Cabiate domenica pomeriggio a Cabiate. Buon avvio di primo set per le virtussine (0-3, 2-7). San Giorgio rimonta impattando sul 9-9, ed allunga (16-10). Cermenate non riesce a rientrare (22-15) lasciando alle padrone di casa il parziale 25-18. Secondo setpunto a punto fino al 7-7. Cermenate si porta avanti (8-10, 11-13). San Giorgio resta in scia ma non trova l’aggancio (15-17, 17-20, 18-23), lasciando alla formazione di coach Sartorello il parziale 20-25. Equilibrato anche l’avvio del terzo set fino al 13-13. Piccolo break di Cermenate (13-16) che poi si ferma. San Giorgio passa in testa (19-16, 23-19) andando a chiudere il parziale 25-23. Parte forte la Gusto Tondo Cermenate nel quarto set (1-5, 2-9). Le ospiti provano a rifarsi sotto impattando sul 18-18. Le virtussine non si scompongono, ed allungano (18-20, 20-23) andando a vincere il parziale 22-25. Il tiebreak è una girandola di emozioni con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 6. Piccolo break di Cermenate (6-8) e risposta di San Giorgio (8-8). Le virtussine non sono dome e riprendono la testa (9-12, 11-14). Le padrone di casa mettono paura a Cermenate (13-14), ma le gialloblu ospiti trovano il punto della vittoria (13-15) che chiude l’incontro e porta la Gusto Tondo Cermenate alle finali territoriali di domenica a Cabiate contro le padrone di casa dell’Italtex Cabiate.

Info match

Semifinale di Ritorno - Under 18 Femminile 2024/2025 - FIPAV Como

SAN GIORGIO LURAGHESE 2 - GUSTO TONDO CERMENATE 3 (25-18, 20-25, 25-23, 22-25, 13-15)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Tonnarelli, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.