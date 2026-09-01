Le votazioni per le nuove stelle della Hall of Fame

Come da tradizione, in occasione del novantesimo anniversario di Pallacanestro Cantù verranno elette 10 nuove stelle per la Hall of Fame, che raggiungerà così quota 90, proprio come gli anni di storia del Club.

La scelta

A decidere i nuovi ingressi saranno i tifosi, che potranno esprimere le proprie preferenze sia attraverso una votazione online, disponibile al seguente link: votazione online, sia compilando una scheda che verrà distribuita durante la presentazione ufficiale dell’Acqua S.Bernardo in piazza Garibaldi, venerdì 11 settembre, e presso lo stand biancoblù in occasione della Festa dello Sport a Cantù, domenica 13 settembre. Le votazioni termineranno il 15 settembre.

I candidati

Si potranno esprimere 10 preferenze tra questi 30 candidati scelti dal Club:

1. AWUDU ABASS – Giocatore

Nato a Como nel 1993, entra nel vivaio canturino a 13 anni. Nel 2011 arriva l’esordio in prima squadra e, quattro stagioni più tardi, viene scelto da coach Sacripanti come capitano, diventando stagione dopo stagione un leader tecnico ed emotivo.

2. PIETRO ARADORI – Giocatore

La guardia bresciana arriva a Cantù nel 2012 ed è subito protagonista nella vittoria della Supercoppa a Rimini. Rimane in Brianza due anni, in cui si afferma come realizzatore sopraffino.

3. FILIPPO BALDI ROSSI – Giocatore

Tre stagioni in biancoblù in cui mostra tutta la sua leadership, guadagnando a furor di popolo i gradi di capitano. Chiude il suo percorso canturino alzando al cielo il trofeo della promozione in Serie A nel 2025.

4. MARIO BERETTA – Giocatore

Centro bergamasco, vive due esperienze in Brianza, la prima dal 1972 al 1976, vincendo uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e tre Korac, la seconda, per una sola stagione nel 1979.

5. NICOLA BRIENZA – Allenatore

Nato e cresciuto a Cantù, dal 1999 al 2016 fa parte degli staff tecnici che si susseguono sulla panchina, esordendo da capoallenatore nell’ultimo anno. Nel 2018 torna come vice, rilevando la guida tecnica nel corso della stagione. La terza parentesi sulla panchina inizia nell’annata 2024-25, quando firma la promozione in Serie A.

6. ADRIAN CALDWELL – Giocatore

Lungo americano, resta due stagioni a Cantù nei primi anni ’90, facendosi ricordare come un personaggio stravagante, ma anche e soprattutto come un atleta fuori dal comune, dominando il pitturato del Pianella.

7. RICCARDO CARMINA – Preparatore Fisico

Per oltre 20 anni è un cardine dello staff biancoblù, inizialmente come assistente allenatore e preparatore fisico della prima squadra e poi come allenatore e coordinatore del minibasket.

8. MARCELO DAMIAO – Giocatore

Centro nativo del Brasile, ma naturalizzato italiano, calca i parquet dello stivale per oltre un decennio. Dal 2001 al 2003 è a Cantù, raggiungendo una fondamentale salvezza nella prima stagione e un 4° e un 3° posto nelle due successive.

9. CHRISTIAN DI GIULIOMARIA – Giocatore

Romano di nascita, arriva a Cantù giovanissimo e completa la trafila nelle giovanili fino all’esordio in Serie A, restando in prima squadra per quattro stagioni. Dal 2019 al 2021 torna nello staff del PGC, andando a referto come allenatore in un’occasione, durante il campionato segnato dalla pandemia di Covid-19.

10. BRUCE FLOWERS – Giocatore

Lungo di New York che vive tre stagioni da dominatore a Cantù, vincendo una Coppa dei Campioni, uno Scudetto e una Coppa delle Coppe e iniziando così una striscia di successi, chiusa con una Korac con Roma, che lo porta a essere l’unico americano ad aver vinto tutte le coppe europee per club.

11. TERENZIO GALLEANI – Massofisioterapista

Storico massofisioterapista dell’epoca d’oro del Club, ha curato i muscoli di tanti campioni che hanno indossato la maglia canturina. Prezioso collante all’interno dello “Spogliatoio B”, è un professionista riconosciuto anche al di fuori del mondo del basket.

12. EZIO GIANI – Medico

Per quasi trent’anni è stato il Responsabile Medico del Club, diventando, con la sua saggezza e ironia, un punto di riferimento nel celebre “Spogliatoio B” del Pianella.

13. ANGELO GILARDI – Giocatore

Pivot di 207 cm, entra nelle giovanili canturine a 13 anni e completa la trafila fino all’esordio in prima squadra, dove rimane per 11 stagioni in cui vince la Coppa Korac del 1991, facendosi notare anche per le sue doti di uomo spogliatoio.

14. PHILL JONES – Giocatore

Esterno neozelandese dotato di un mortifero tiro da tre punti, viene scovato da Bruno Arrigoni nel campionato finlandese. Arriva a Cantù nel 2002 e rimane in Brianza per quattro stagioni, ricoprendo anche, con grande attaccamento, il ruolo di capitano.

15. RIMANTAS KAUKENAS – Giocatore

La guardia lituana gioca una sola stagione in biancoblù, in cui però, agli ordini di coach Sacripanti, vive un’annata superlativa, segnalandosi come un mortifero scorer e trascinando la squadra al quinto posto in classifica.

16. DENIS MARCONATO – Giocatore

Centro trevigiano dotato di mani estremamente educate, in mezzo a una carriera ricca di trofei anche con la Nazionale, vive due parentesi in biancoblù, ricoprendo un ruolo centrale nella stagione del ritorno in Eurolega.

17. ISIDORO MARSAN – Allenatore/Giocatore

Croato di nascita, resta quattro anni a Cantù. Dapprima schierato soltanto come giocatore, assume poi il doppio ruolo dopo una sola stagione, centrando subito l’obiettivo di riportare la squadra nella massima serie.

18. DAVIDE MARSON – Presidente

Figura chiave del salvataggio del Club nel 2019, con il passaggio della società a TIC diventa il dodicesimo presidente della storia di Cantù. Dopo una stagione lascia il testimone a Roberto Allievi, proseguendo nel ruolo di sponsor con la propria azienda MIA.

19. VLADIMIR MICOV – Giocatore

Ala serba, arriva a Cantù nel 2010, restandovi per due stagioni e spiccando poi il volo per una carriera ricca di successi. Nei due anni in biancoblù ruba gli occhi degli appassionati per una raffinatezza e un’eleganza tecnica con pochi eguali.

20. MARCELLO MOTTO – Giocatore

Centro di Casale Monferrato, gioca cinque stagioni consecutive a Cantù a partire dal 1957, un periodo in cui riesce a emergere e a entrare nel gruppo della Nazionale.

21. DAVIDE PESSINA – Giocatore

Una delle ali più forti del basket italiano negli anni ’90 che, proprio nel biennio a Cantù, vive il periodo migliore della carriera, mostrando tutto il suo talento offensivo e vincendo da protagonista la Coppa Korac del 1991.

22. JOSEPH RAGLAND – Giocatore

Talentuoso play americano, arriva inizialmente per il finale della stagione 2012-13, ma il devastante impatto spinge la dirigenza a confermarlo anche per l’anno successivo, in cui diventa il faro della squadra. Torna a Cantù nel 2019, confermando ancora una volta le proprie doti.

23. GUILLERMO RIOFRIO – Giocatore

Centro della nazionale argentina, arriva a Cantù per la stagione 1965-66 spinto dal connazionale Alberto De Simone, andando a comporre con Carlos D’Aquila un formidabile trio sudamericano.

24. ADRIANO RUSCONI – Allenatore

Dapprima è assistente della prima squadra al fianco di Arnaldo Taurisano, poi rimane in società diventando una figura chiave per lo sviluppo del minibasket canturino.

25. ANTONIO SALA – Giocatore

Ala classe 1964, è uno dei tanti giocatori usciti dal college canturino. Nel 1982 fa il suo esordio neo-diciottenne in prima squadra, partecipando alla storica stagione conclusa con la doppietta Coppa dei Campioni-Coppa Intercontinentale.

26. CASEY SHAW – Giocatore

Dopo aver debuttato in NBA, è proprio a Cantù che inizia una lunga carriera europea nel 1999. Il centro statunitense torna poi una seconda volta in Brianza nel 2006, continuando a dettare legge nel pitturato.

27. T.I.C.

Società di azionariato popolare nata nel 2014 per sostenere Pallacanestro Cantù. Nel 2019 rileva dalle mani di Gerasimenko la proprietà del Club, salvandolo dal fallimento e traghettandolo nella successiva operazione di risanamento dei conti. Ancora oggi conserva una parte delle quote azionarie della società.

28. RENZO TOMBOLATO – Giocatore

Lungo veneto che rimane a Cantù dal 1972 al 1981, facendo incetta di trofei, tanto da essere il terzo giocatore più titolato della storia del Club con due Scudetti, una Coppa Intercontinentale, tre Korac e quattro Coppe delle Coppe.

29. VITTORIO TRACUZZI – Allenatore

Leggendario tecnico del basket italiano, nella propria carriera passa anche da Cantù. Chiamato dal presidente Casella nel 1960, guida la squadra per due stagioni, in cui forma anche l’allora assistente Gianni Corsolini.

30. ALESSANDRO ZORZOLO – Giocatore

Lungo piemontese, arriva a Cantù giovanissimo e gioca in totale undici stagioni, non consecutive, in prima squadra, sollevando la Coppa Korac del 1991.

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