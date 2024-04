Le selezioni provinciali comasche al lavoro per il Trofeo dei Territori 2024

Continua a gonfie vele il percorso di lavoro delle rappresentative di pallavolo giovanili della provincia di Como in preparazione dell'atteso Trofeo dei Territori 2024.

La preparazione

La rappresentativa femminile nostrana dopo l'ultimo allenamento svolto domenica 7 aprile, tornerà in campo già domenica 14 aprile a Cermenate presso la palestra comunale in Via Giovanni da Cermenate dalle ore 9 alle 12 dove saranno protagoniste le atlete delle società ASD Olimpia S.Martino, G.S. San Giorgio Luraghese, Como Volley ASD, Pallavolo Lipomo, Pol. Colverde, Pol. Senna, Pol. Intercomunale, Ardor 2K Volley Mariano, G.S. Virtus Pallavolo, Pol. Longone al Segrino. A questo allenamento seguirà un altro appuntamento domenica 21 aprile dalle ore 9 alle 12 ma presso la palestra comunale di Binago. Sta per tornare in campo anche la selezione provinciale comasca maschile e lo farà con un nuovo allenamento mercoledì 17 aprile sempre a Cermenate presso la Palestra Comunale di via Giovanni da Cermenate dalle ore 17.30 alle ore 19.25.