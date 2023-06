Si terrà questa sera la riunione della delegazione provinciale di Como della Lega Nazionale Dilettanti e per l'occasione verranno premiati i vincitori dei campionati di categoria, ma verranno anche consegnate le cosiddette "coppe disciplina".

Lega Nazionale Dilettanti: stasera a Como si premiano i campioni delle categorie

Le riunioni della Lega sono iniziate lo scorso 5 giugno e di volta in volta stanno completando il giro delle province. Questa sera toccherà a Como: alle 20 all’Istituto Don Guanella in via Tommaso Grossi 18. Durante la riunione, come di consueto, si festeggeranno le squadre vincitrici dei vari campionati e delle “coppe disciplina” della stagione sportiva 2022/2023. Ma, in questo momento di cambiamenti epocali del nostro calcio, sarà anche il momento per discutere della Riforma dello Sport che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Così, Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato Regionale Lombardia, ha presentato l'appuntamento:

“Le riunioni, i saluti e i festeggiamenti di fine anno, in questa stagione portano con sé anche un altro significato. Le società del nostro territorio hanno ottenuto tanti successi dal punto di vista agonistico, ma è anche tempo di affrontare temi imminenti di grande importanza. Vederci, sarà anche un modo per discutere e per fare il punto sulla situazione di una Riforma dello Sport che ha tantissimi aspetti ancora da chiarire”.

Immagine di copertina: Cascina Mamete, campione Terza categoria