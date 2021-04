La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato date ed orari per i quarti di finale dei Play Off A2.

Lega Pallavolo Serie A: ecco le date dei quarti di final dei Play Off A2

La Gara-1 è prevista per domenica 11 aprile 2021 alle 18 al PalaMazzola di Taranto, mentre la Gara-2 è prevista per mercoledì 14 aprile 2021 alle 19.30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. L’eventuale Gara-3 è prevista per domenica 18 aprile 2021 alle 18 al PalaMazzola di Taranto.