L’energia di Acinque per Pallacanestro Cantù

Ancora più saldo il legame fra Acinque Energia e Pallacanestro Cantù. La partnership fra le due eccellenze del territorio, infatti, sancisce il coinvolgimento biennale dell’azienda quale Official Energy Partner del team, un ruolo che affida alla multiutility sia le forniture sia le soluzioni energetiche innovative volte all’efficientamento dei consumi all’insegna della tutela ambientale e del risparmio energetico.

Acinque a disposizione del club

“Metteremo a disposizione del club cestistico le nostre competenze in materia di forniture energetiche condividendo anche nuove soluzioni volte al risparmio, all’efficienza e alla valorizzazione dei consumi in linea con le aspettative in termini di sostenibilità” ha detto l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti, sottolineando il rapporto stretto con il basket canturino, che si rinnova da anni ed è testimoniato anche dal coinvolgimento della multiutility locale nella realizzazione della nuova Arena. “Siamo stabilmente al fianco di una realtà che ha un fortissimo legame con la comunità locale e fa parte dell’identità canturina”.

“Per la nostra società e il nostro Gruppo, che fanno del radicamento il tratto distintivo e peculiare, la crescita della partnership rappresenta un’altra opportunità di generare valore condiviso nelle aree in cui storicamente operiamo” hanno detto Andrea Tugnoli e Martin Isolabella di Acinque Energia, rispettivamente amministratore delegato e responsabile marketing, comunicazione e sviluppo commerciale.

Energia anche in campo

Il consolidamento del rapporto prevede anche una rinnovata visibilità di Acinque nel palazzetto di Seveso e al PalaDesio. E non finisce qui: tutta l’energia di Acinque scenderà - letteralmente - anche in campo, con il logo sulla divisa da gioco dei ragazzi in campo, pronti a dare il massimo per una stagione di successo. È proprio in occasione dell’esordio casalingo che I vertici di Acinque e di Cantù si sono ritrovati per celebrare insieme il nuovo ruolo dell’Energy Partner. A conferma del rapporto stretto con lo sport e le comunità locali, Acinque ha ricordato l’iniziativa Energy Cup, il campionato che si disputa fra le community dei club legati da una partnership con la società di vendita di luce e gas, che mette in palio anche esperienze e biglietti per sostenere i campioni che scendono in campo per portare in alto i colori di Cantù.

Una partnership fondamentale

"Per Pallacanestro Cantù, questa partnership è strategica sotto vari aspetti: sostanziali, d'immagine e, soprattutto, emotivi. La collaborazione con Acinque sta crescendo in modo esponenziale, non solo grazie alla loro partecipazione al progetto sportivo, ma anche per il loro contributo fondamentale nella realizzazione della nuova Arena di Cantù. Acinque è un’azienda leader nel nostro territorio, con un'influenza che va oltre i confini locali, e il suo coinvolgimento aumenta ulteriormente la nostra reputazione come società sportiva ambiziosa, desiderosa di allinearsi con partner di pari livello. Questa partnership è fortemente emotiva perché lo sport è sinonimo di energia, e appartiene a chi possiede più energia degli altri, oltre alle altre qualità indispensabili. Siamo estremamente soddisfatti di come questa relazione stia crescendo e ringraziamo Acinque per la fiducia che ci ha accordato. Ci impegneremo con determinazione per ricambiare questa fiducia, ottenendo risultati all’altezza delle aspettative”. Durante la conferenza stampa sono intervenuti Andrea Mauri, CEO di Cantù Arena, e Corrado Bina, AD di Acinque Innovazione, che hanno affrontato il tema della collaborazione tra le due realtà per la realizzazione della Arena.