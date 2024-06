Leonardo Caletti sarà il secondo libero del Pool Libertas Cantù

Novità in casa Pool Libertas Cantù: Leonardo Caletti lo scorso anno ha giocato la sua prima stagione nella terza serie nazionale con la maglia della Rinascita Lagonegro.

Le parole del coach

Coach Alessandro Mattiroli commenta così la new entry: “Conosco Leonardo fin dai suoi primi passi nel mondo del volley. Abbiamo giocato insieme per 10 anni, e con me ha fatto tutto il percorso dalle Giovanili alla Serie B. In più, la scorsa stagione si è cimentato per la prima volta in Serie A3 con Lagonegro, e sono molto contento che abbia fatto questa esperienza. È un giocatore che si dà molto da fare, e sono molto contento che abbia voluto seguirmi in questa avventura”.

Il commento di Leonardo

