Leopandrillo Cantù che zampata, domina il derby con il Btf  e vola da solo in testa

C’era attesa per il derby “made in Brianza” in programma nel posticipo valido per l’8° turno d’andata del girone H del campionato di Divisione Regionale 4. Di fatto però il derby che si è giocato a Vighizzolo è stato un monologo eseguito dal Leopandrillo Cantù che ha dominato il Btf Cantù imponendosi con un netto 94-50. I “leopandrilli” così salgono a quota 14 punti momentaneamente da soli in vetta aspettando l’esito del posticipo di mercoledì 10 quando il Figino proverà a rispondere di pari moneta ospitando il Bar Pinocchio Como.

Il cartellone dell’8° turno del girone H

Martedì 2 dicembre Alebbio 1954 Como-Circolo Ricreativo Fino 35-74, Pall. Cabiate-Menaggio 61-47; mercoledì 3 ore 21.30 Socco-Antoniana Como 74-53, Cadorago-Cucciago 69-51; venerdì 5 ore 21.30 Leopandrillo-Btf Cantù 94-50; mercoledì 10 ore 21.15 Figino-Bar Pinocchio Como.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 14; Figino, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino 12; Cadorago, Antoniana, Cabiate 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80 6; Menaggio 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.