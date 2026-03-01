Leopandrillo Cantù senza ostacoli batte anche Cabiate e si conferma in fuga

Leopandrillo Cantù avanti tutta e senza ostacoli nel campionato di Divisione Regionale 4. La capolista del girone H non si ferma e lo ha dimostrato anche ieri sera vincendo il posticipo del 5° turno di ritorno a spese del Cabiate. La squadra canturina resta così da sola in vetta con 6 punti di vantaggio sul tandem Circolo Ricreativo Fino e Figino entrambe a segno. Il campionato riprenderà il 5 marzo con due anticipi

I risultati del 5° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 18 Cadorago-Alebbio Como 58-35, Socco-Menaggio 74-34; giovedì 19 Antoniana-Circolo Ricreativo Fino 42-56, domenica 22 Bar Pinocchio Como-Cucciago 73.63, Figino-Btf Cantù 60-58; giovedì 26 Leopandrillo-Cabiate 78-53.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù 30; Circolo Ricreativo Fino, Figino 24; Socco Angels Fino 20; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Btf Cantù, Bar Pinocchio Como 12; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.

Il cartellone del 6° turno girone H

Giovedì 5 marzo Antoniana-Bar Pinocchio, Menaggio-Cadorago; domenica 8 Circolo Ricreativo Fino-Cabiate, Alebbio-Leopandrllo, Btf-Socco, Cucciago-Figino.