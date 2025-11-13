Leopandrillo sbanca Cabiate per 43-73  e balza in vetta

Doppia zampata quella messa a segno ieri sera dal Leopandrillo Cantù nell’anticipo del 5° turno d’andata del girone H lariano di Divisione Regionale 4. La squadra canturina infatti è andata a sbancare il campo di Cabiate con un netto 73-43 e con questa vittoria ritrova anche la vetta affiancando momentaneamente il Circolo Ricreativo Finese a quota 8 punti. Questa sera la palla passa al secondo anticipo Menaggio-Socco.
Il cartellone del 5° turno d’andata del girone H
Martedì 11 novembre Cabiate-Leopandrillo Cantù 43-73; giovedì 13 ore 21.30 Menaggio-Socco: domenica 16 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Antoniana, ore 20 Alebbio Como-Olimpia Cadorago; ore 20.30 Btf Cantù-Figino, Pol. Cucciago-Bar Pinocchio Como.
La classifica del girone H
Circolo Ricreativo Fino, Leopandrillo Cantù 8; Figino, Socco Fino, Antoniana Como 6 ; Menaggio, Bar Pinocchio Alebbio 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Btf Cantù, Olimpia Cadorago 2; Alebbio 1954 Como 0.