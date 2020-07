Leve calcio arrivano tanti Open day per l’US Inverigo

Leve Calcio nel mese di luglio reclutamento in casa del club brianzolo.

Leve calcio serie di allenamenti aperti dal settore giovanile all’agonistica fino alla Prima squadra

Tempo di leve calcio e reclutamento per molte società nostrane. Come in casa dell’US Inverigo che ha organizzato una serie di Open days per il suo settore giovanile ma anche per Agonistica, Juniores e Prima squadra per tutto il mese di Luglio

Settore Giovanile

Piccoli amici nati 2015716

Primi calci nati 2012/13

Pulcini nati 2008/09

Esordienti nati 2008/09

Agonistica

Giovanissimi 2007/08

Allievi nati 2004/05

Allenamenti sabato 11, 18 e 27 luglio ore 10-30-12

Juniores

Allenamenti giovedì 16 e 23 luglio ore 20-30-22

Prima squadra

Allenamenti 15e 22 luglio ore 20-30-22

Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sportivo di via Lambro 16 Romanò Brianza, Invergo

Per informazioni rivolgersi al tel. 3392956522, 3463286984, 3327734514