L’ex canturino Andrea Trinchieri è il nuovo coach del Bayern Monaco

Nuovi colpi di mercato per ex personaggi del movimento basket nostrano.

Impazza il basket mercato in ogni latitudine e anche per tanti personaggi che hanno ruotano attorno al movimento nostrano. Tra gli allenatori da segnalare che Andrea Trinchieri grande e indimenticabile coach che ha guidato la Pallacanestro Cantù dal 2009 al 2013 ha lasciato il Partizan Belgrado per tornare in Germania e firmare con il Bayern di Monaco. Per Trinchieri si tratta di un ritorno nel campionato tedesco dove aveva diretto con successo il Bamberg dal 2014 al 2018 vincendo tre titoli nazionali, una coppa tedesca e una supercoppa nazionale.

Per quanto riguarda invece il mercato giocatori da segnalare che l’ex ala della Pallacanestro Como in serie B Andrea Negri, dopo aver vestito le casacche di Lecco e nell’ultima stagione dell’Urania Milano torna nella serie cadetta sposando la causa dell’Olginate.

