Libertas Cantù, rinviata la prima di campionato: c’è un positivo tra i canturini

Rinviata la prima di campionato di Serie A2 di pallavolo per la Libertas Cantù: c’è un positivo tra i canturini.

Libertas Cantù, rinviata la prima di campionato

Domani, domenica 18 ottobre, alle 18 avrebbe dovuto tenersi la prima di campionato di Serie A2 di pallavolo, in cui milita la Libertas Cantù. Una nota della Lega Volley ha invece annunciato il rinvio del match per un positivo proprio tra i canturini.

“La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della partita Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù di domani, in Serie A2, per un caso di positività Covid-19 nel gruppo squadra ospite, nell’impossibilità di effettuare il tampone di controllo al team”.

Dalla Libertas spiegano: “La notizia del rinvio è arrivata quando il team era già sul pullman in partenza per la Toscana. Tra domani e martedì, come da protocollo verranno eseguiti nuovi tamponi su tutti i giocatori e lo staff in vista del match di sabato sera alle 20.30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro la Prisma Taranto”.

Ancora riservata l’identità dell’atleta trovato positivo durante il ciclo di tamponi pre-partita al quale tutti gli altri membri del team erano risultati negativi. E’ comunque asintomatico.