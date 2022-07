Presentato il calendario Serie A2 Credem Banca: la prima partita della Pool Libertas Cantù sarà il derby in casa contro Agnelli Tipiesse Bergamo.

Libertas: presentato il calendario per la stagione 22/23

Al termine della tre giorni di volley mercato, che è tornata in presenza dopo due anni segnati dalla pandemia di Covid-19, e che si è svolta nella cornice del Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO), sono stati presentati i calendari relativi alla stagione 2022-2023 della Serie A Credem Banca. In platea erano presenti tutti i vertici del volley italiano e mondiale, dal Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, al Presidente di Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, al Direttore Generale della FIVB Fabio Azevedo, fino a tutti i Presidenti e dirigenti delle squadre coinvolte. L'evento è stato presentato dal giornalista RAI Maurizio Colantoni, con incursioni del comico Paolo Cevoli.

Inizio in salita per il Pool Libertas Cantù, che parte subito con il primo derby di stagione, in casa contro Agnelli Tipiesse Bergamo. Seconda giornata e prima trasferta, in Toscana contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Primo turno infrasettimanale, e sfida contro la BAM Acqua San Bernardo Cuneo al PalaFrancescucci, prima di volare in Calabria nella tana della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Secondo volo aereo consecutivo, in Basilicata contro la Cave del Sole Lagonegro, per poi tornare al PalaFrancescuccci per l'incontro contro la neo-promossa Tinet Prata di Pordenone. Altro aereo da prendere per volare in Puglia dalla BCC Castellana Grotte, per poi tornare tra le mura amiche per due match consecutivi, il primo contro la HRK Motta di Livenza, e il secondo contro la Consar RCM Ravenna. Dicembre inizia a Reggio Emilia, mentre il turno infrasettimanale dell'Immacolata sarà in casa contro la Delta Group Porto Viro. Ultime due gare, la prima a Brescia contro la Consoli McDonald's e il Christmas Match contro la seconda neo-promossa, la Videx Yuasa Grottazzolina.

"L'inizio sulla carta non è dei più semplici – commenta Coach Francesco Denora – Bergamo, Santa Croce, Cuneo e Vibo Valentia sono le favorite, ma lo diciamo da settimane che il campionato sarà di altissimo livello, quindi prima o poi bisogna incontrarle tutte. Il lato positivo è che capiremo subito di che pasta siamo fatti, capire il gap che c'è con le top, e avere il tempo per colmarlo".

Il calendario della Libertas Cantù

1° giornata: Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo (andata in casa il 9 ottobre 2022 – ritorno il 26 dicembre 2022)

2° giornata: Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù (andata il 16 ottobre 2022 – ritorno in casa l'8 gennaio 2023)

3° giornata: Pool Libertas Cantù – BAM Acqua San Bernardo Cuneo (andata in casa il 19 ottobre 2022 – ritorno il 15 gennaio 2023)

4° giornata: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Pool Libertas Cantù (andata il 23 ottobre 2022 – ritorno in casa il 22 gennaio 2023)

5° giornata: Cave Del Sole Lagongegro – Pool Libertas Cantù (andata il 30 ottobre 2022 – ritorno in casa il 29 gennaio 2023)

6° giornata: Pool Libertas Cantù – Tinet Prata di Pordenone (andata in casa il 6 novembre 2022 – ritorno il 12 febbraio 2023)

7° giornata: BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù (andata il 13 novembre 2022 – ritorno in casa il 19 febbraio 2023)

8° giornata: Pool Libertas Cantù – HRK Motta di Livenza (andata in casa il 20 novembre 2022 – ritorno il 26 febbraio 2023)

9° giornata: Pool Libertas Cantù – Consar RCM Ravenna (andata in casa il 27 novembre 2022 – ritorno il 5 marzo 2023)

10° giornata: Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù (andata il 4 dicembre 2022 – ritorno in casa il 12 marzo 2023)

11° giornata: Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro (andata in casa il 8 dicembre 2022 – ritorno il 19 marzo 2023)

12° giornata: Consoli McDonald's Brescia – Pool Libertas Cantù (andata l'11 dicembre 2022– ritorno in casa il 26 marzo 2023)

13° giornata: Pool Libertas Cantù – Videx Yuasa Grottazzolina (andata in casa il 18 dicembre 2022 – ritorno il 2 aprile 2023)

La formula

Le gare si disputeranno mediante girone all'italiana con partite di andata e di ritorno. Le migliori otto classificate al termine della stagione regolare sono qualificate ai Play-Off Promozione. L'ultima classificata retrocede direttamente in Serie A3 Credem Banca, mentre è previsto un Play-Out se i punti di distanza tra la dodicesima e la tredicesima classificata sono meno di tre, e la dodicesima parte dal punteggio di serie di 1-0.

Del Monte® Coppa Italia Serie A2

Le migliori otto classificate al termine del girone d'andata sono qualificate alla DelMonte® Coppa Italia, e giocheranno in scontri ad eliminazione diretta in casa della miglior classificata come segue: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Quarti: 29 dicembre 2022

Semifinali: 18 gennaio 2023

Finale: 5 febbraio 2023

Del Monte® Supercoppa Serie A2

Sfida unica tra la vincitrice della DelMonte® Coppa Italia e la prima classificata della Regular Season in casa di quest'ultima. Il match si disputerà il 10 aprile 2023