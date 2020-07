L’Inter sulle tracce di Roberto Sassi: nuovo arrivo da Torino in casa nerazzurra?

L’Inter sulle tracce di Roberto Sassi. Galeotto fu un incontro con Marotta.

L’Inter sulle tracce di Roberto Sassi

L’ex responsabile Training check e Sport science della Juventus, che il 30 giugno, dopo nove anni, ha concluso la vincente esperienza a Torino, sarebbe molto vicino ai nerazzurri. L’indizio principe è la visita che Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, avrebbe fatto a casa di Sassi a inizio mese. C’è infatti chi assicura di averlo visto a Valmorea il 2 luglio, solo due giorni dopo il saluto di Sassi alla Juve. Contattato, Sassi ha sottolineato di essere in vacanza e che al momento non ha notizie in merito.

Che dopo Marotta e Antonio Conte ci un ulteriore arrivo da Torino in casa nerazzurra?

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 25 luglio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui