L’Itala sogna, la For ora ci crede: i risultati della domenica

Nerostellati vittoriosi: sono a -3 dalla vetta. I ragazzi di Bridarolli superano l'imbattuto Veniano e vedono avvicinarsi la zona salvezza diretta.

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell’Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: l’Itala è a -3 dalla vetta, la For supera l’imbattuto Veniano

Girone A – L’Itala batte di misura anche il Laveno Mombello a domicilio e si porta al terzo posto, a -3 dalla coppia di testa formata da Union Gorla e Ardita Cittadella. Seconda vittoria di fila per la For Soccer, che a Olgiate supera 2-1 l’ancora imbattuta Cdg Veniano e ora crede fortemente nella salvezza diretta, a oggi distante solo un punto. Continua, invece, la crisi del Cassina, che cade 0-1 contro il Luisago Grandate e incappa nella quarta sconfitta consecutiva: è decimo a 21 punti. L’Aurora Montano assapora a lungo la vittoria contro il Cantello Belfortese, ma deve accontentarsi di un 3-3 che la proietta a quota 13 punti, sempre al penultimo posto.

Seconda categoria: cinquina Cda Cavallasca, bene anche la Guanzatese

Girone G – Il Bulgaro non va oltre l’1-1 in casa con l’Albavilla e resta terzo a 31 punti. Pokerissimo del Cda Cavallasca sul campo della Cdg Erba (0-5): sanfermini quarti a quota 29. Dietro, la Guanzatese di mister Attilio Papis ingrana la terza vittoria di fila: basta un rigore di Pozzobon per superare 1-0 il Tavernola e allungare a +5 sulla zona playout.

Girone X – Buon pareggio per l’Uggiatese, che ferma sullo 0-0 la quotata capolista Valcuviana: è quartultima a 16 punti. Cade rovinosamente la Concagnese in casa contro il Caravate (0-4): biancoblù sempre più penultimi a quota 10 punti.

Terza categoria: sconfitto il Real San Fermo

Girone A – Il Real San Fermo deve arrendersi in casa all’Oratorio Merone (1-3): neroverdi terzultimi a quota 14 punti.