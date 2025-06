L'Italbasket capitanata da Spreafico è tra le prime otto squadre d'Europa

L'Italbasket femminile capitanata dalla cestita di Asso Laura Spreafico è già tra le prime otto squadre d'Europa.

L’Italbasket vola

Ieri sera, giovedì 19 giugno, grazie al secondo successo nella fase eliminatoria contro la Slovenia per 76-66 le azzurre hanno staccato il pass per i quarti di finale del FIBA Women’s EuroBasket 2025. Oggi giornata di riposo poi domani, sabato 21, l'Italia sfiderà la Lituania per il primo posto nel girone, che vale il Quarto di Finale del Pireo (si gioca il 24 giugno) contro la seconda classificata del girone che si sta disputando in Grecia (Grecia, Francia, Turchia, Svizzera). Palla a due sempre alle ore 21.00 (diretta su Rai Sport, DAZN, Sky SportUno e Arena) contro la Lituania,

Il tabellino di Italia-Slovenia 76-66

Parziali: 22-17, 23-5, 16-26, 16-18

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania 71-77

ore 21.00 Serbia-Italia 61-70

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia 74-63

ore 21.00 Italia-Slovenia 76-66

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia

ore 21.00 Italia-Lituania

Classifica girone B

Italia, Lituania 4 (2/0); Serbia, Slovenia 0 (0/2)

Le azzurre convocate per gli Europei con l'Italbasket

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Allenatore Andrea Capobianco