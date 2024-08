L'Italbasket del brianzolo Bandirali doma la Turchia e domani giocherà per il 5° posto agli Europei U16

Agli Europei Under16 in corso di svolgimento a Creta si è rialzata prontamente l'Italbasket con in campo il canturino Luca Bandirali che dopo il ko subito nei quarti contro la Spagna, oggi si è riscattata battendo la Turchia per 74-62 e qualificandosi per la finale 5°-6° posto in programma domani, sabato 17 agosto, contro la vincente di Lettonia-Israele. Nel match odierno contro la Turchia Bandirali e compagni sono sempre stati avanti anche graze ai 7 punti a referto segnati dal cestista canturino partito nel quintetto iniziale.

I tabellini di Italia-Turchia 74-62

Parziali: 19-12, 18-21, 21-19, 16-10

Italia: Turconi (0/1, 0/2), Cattapan * 30 (7/15, 4/11), Livingston* 13 (5/14, 0/2), Di Meo 7 (1/2, 1/3), Ruggeri (0/1), Bonomi, Acunzo* 4 (2/4), Bellinaso (0/2, 0/2), Bandirali* 7 (1/1, 1/1), Bottelli* 11 (3/9, 1/5), Pillepich ne, Charfi 2 (1/1). All: Buffo

Turchia: Alyanak* 7 (1/5, 1/1), Feneman 4 (2/7, 0/3), Corumlular* 8 (2/5, 1/2), Koyun* 2 (0/2), Ziyaettin* 25 (5/9, 3/7), Kas 7 (3/4), Kutluay ne, Ene, Ozturk 3 (0/2, 1/2), Atakan 2 (1/3), Bagadir, Andic 4 (2/4, 0/2). All: Koc

Questi i 12 azzurri convocati

0 Gabriele Turconi 2008 1.88 Playmaker Pallacanestro Varese

1 Federico Cattapan 2008 1.95 Guardia Aquila Basket Trento

3 Randy Anthony Livingston Jr 2008 1.88 Play Isidore Newman High School

4 Edoardo Di Meo 2008 1.86 Playmaker Basket Club Gators Savigliano

8 Mattia Ruggeri 2009 2.02 Ala Insegnare Basket Rimini

9 David Jack Bonomi 2009 1.89 Guardia Oneteam Basket Forlì

14 Thomas Acunzo 2008 2.05 Centro Aquila Basket Trento

15 Werther Bellinaso 2008 1.95 Ala Derthona Basket

20 Luca Franco Bandirali 2008 2.00 Ala Pallacanestro Cantù

23 Federico Bottelli 2008 1.89 Guardia Varese Academy

24 Federico Pillepich 2008 1.98 Ala Pall. Olimpia Milano

25 Amir Charfi 2008 2.00 Centro College Basketball

Questi gli altri gironi dell'Europeo. Girone A: Finlandia Lettonia, Turchia, Spagna. Girone B: Bulgaria, Germania, Lituania, Serbia. Girone C: Georgia, Slovenia, Polonia, Francia.