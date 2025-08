L'Italbasket del canturino Acunzo ko con la Spagna: oggi sfida la Lettonia per il bronzo europeo

Pallacanestro giovanile

La nazionale azzurra ieri sera ha perso la semifinale continentale

Si ferma in semifinale l'imbattibilità dell'Italbasket Under 18 Maschile ai campionati Europei di categoria in Serbia.

La sconfitta

La squadra azzurra allenata da coach Marco Sodini (ieri espulso per somma di falli tecnici) e con in campo il neo canturino Thomas Acunzo ieri sera è stata battuta in rimonta dalla Spagna per 62-84 dopo essere stata a lungo in vantaggio. Oggi la nazionale italiana e il neo acquisto del PGC Cantù tornano in campo alle ore 18.30 per affrontare nella finalina per il 3°-4° posto la Lettonia, nella sfida che vale la medaglia di Bronzo. La medaglia d’oro e il titolo europeo se li contenderanno Spagna e Francia che ha superato nettamente la Lettonia per 92-63.

Il tabellino della semifinale Italia-Spagna 62-84

Parziali: 25-16, 36-34, 49-60

Italia: Crestan (0/1, 0/2), Accorsi 6 (1/3, 1/3), Hassan* 22 (1/4, 6/9), Baiocchi* 6 (3/5, 0/1), Acunzo* 9 (3/7, 0/1), Macrì, Lonati* 5 (1/5, 1/6), Garavaglia* 11 (2/8, 1/3), Ceccato 3 (0/1, 1/2), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow. All: Sodini.

Spagna: Villar* 20 (3/5, 3/4), Del Pino* 14 (5/6, 1/9), Del Castillo 4 (2/4, 0/3), Huelves 3 (1/3, 0/2), Gimenez* 15 (3/6, 3/7), Bianco 7 (2/3), Campoy* 2 (1/1, 0/1), Rodriguez ne, Niebla 3 (0/1, 1/3), Piatteeuw* 14 (7/13), Diallo 2 (1/1), Naspier ne. All: Justo

Arbitri: Igor Mitrovski (Macedonia del Nord), Gintaras Maciulis (Lituania), Rainis Varv (Estonia)

I 12 Azzurri in lotta per il bronzo

1 Riccardo Crestan 2007 198 Ala Orange1 Bassano

8 Matteo Accorsi 2007 192 Guardia Virtus Pall. Bologna

9 Patrick Hassan 2007 188 Guardia Aquila Basket Trento

13 Matteo Baiocchi 2007 196 Playmaker Virtus Bologna

14 Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Napoli Basket

18 Andrea Macrì 2007 202 Ala Reyer Venezia Mestre

22 Achille Lonati 2007 194 Guardia Olimpia Milano

23 Diego Garavaglia 2007 200 Guardia/Ala Olimpia Milano

25 Mattia Ceccato 2007 195 Playmaker Olimpia Milano

27 Simone Frashni 2007 215 Centro Montecatini

33 Cesare Placinschi 2007 204 Ala/Centro Aquila Basket Trento

35 Fallou Sow 2007 191 Guardia Orange1 Bassano