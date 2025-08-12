Pallacanestro giovanile

L'Italbasket del canturino Simone Ventura doma la Germania e vola ai quarti degli Europei U16

Gli azzurri oggi hanno superato gli ottavi e continuano l'avventura continentale in Georgia

Cantù
Pubblicato:

Continua il campionato Europeo per il playmaker del PGC Cantù

Ben 15 punti e una bella prova

Gli azzurrini oggi hanno battuto la Germania per 85-65 nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Europeo in corso di svolgimento in Georgia. Tra i protagonisti della squadra azzurra anche oggi, martedì 12 agosto, il canturino Simone Ventura - autore di ben 15 punti e una bella prova. L'ItaliaU16 del ct Mangone quindi è tra le prime otto squadre d’Europa e domani, mercoledì 13 agosto, affronterà nei quarti la Francia che oggi ha travolto l'Estonia.
In palio ci sarà un posto in semifinale.

Il tabellino di Italia-Germania 85-65

Parziali: 22-14, 47-31, 63-49
Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone
Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (TUR), Elias Anttonen (FIN), Danys Povorozniuk (UKR)

Tutte le gare sono in diretta streaming su Youtube FIBA.

Progetto Giovani Cantù Simone Ventura
Simone Ventura play di Cantù ora agli Europei con l'Italia U16 - foto social PGC
