L'Italbasket del canturino Simone Ventura doma la Germania e vola ai quarti degli Europei U16

Pallacanestro giovanile

Gli azzurri oggi hanno superato gli ottavi e continuano l'avventura continentale in Georgia

Continua il campionato Europeo per il playmaker del PGC Cantù

Ben 15 punti e una bella prova

Gli azzurrini oggi hanno battuto la Germania per 85-65 nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Europeo in corso di svolgimento in Georgia. Tra i protagonisti della squadra azzurra anche oggi, martedì 12 agosto, il canturino Simone Ventura - autore di ben 15 punti e una bella prova. L'ItaliaU16 del ct Mangone quindi è tra le prime otto squadre d’Europa e domani, mercoledì 13 agosto, affronterà nei quarti la Francia che oggi ha travolto l'Estonia.

In palio ci sarà un posto in semifinale.

Il tabellino di Italia-Germania 85-65

Parziali: 22-14, 47-31, 63-49

Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone

Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (TUR), Elias Anttonen (FIN), Danys Povorozniuk (UKR)

Tutte le gare sono in diretta streaming su Youtube FIBA.